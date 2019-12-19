عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة الاهلي وضمك بث مباشر yalla ahly يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الاهلي ksa NOW

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:52 م
Advertisements
مشاهدة مباراة الاهلي وضمك
مشاهدة مباراة الاهلي وضمك
Advertisements
يلتقي فريقي الأهلي السعودي وضمك ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020، يستعد نادى ضمك اليوم في مواجهة أمام فريق كبير بحجم النادى الأهلي السعودي، حيث تقام المباراة اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “بجدة” ، يحتل النادى الأهلي المركز الرابع برصيد 20 نقطة من فوز في 6 مباريات وتعادل أثنان وتلقي هزيمتان أخري ، بينما نادى ضمك يحتل المركز الخامس عشر ويسعي اليوم في الخروج من اللقاء على الأقل بنقطة من أجل الهروب من الهبوط وسيخوض اللقاء خارج الديار.

تنطلق المواجهة بين فريقي الأهلي السعودي وضمك في تمام الساعة 19:50 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 18:50 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة السعودية الرياضية 4 بتعليق المعلق بلال علام..

نحن في الفجر الرياضي، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الأهلي السعودي وضمك مباشر في لقاء اليوم الخميس 19 / ديسمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة الأهلي السعودي وضمك مباشر
ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الأهلي السعودي وضمك مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل الفجر، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

تشكيلة الأهلي المثالية اليوم لمواجهة ضمك في الجولة 12 من دوري الأمير محمد بن سلمان سيكون علي النحو التالي : محمد العويس في حراسة المرمي ، وأمامه في خط الدفاع كلا من عبدالله الهندي ولوكاس ليما ومحمد الخبراني وعبدالله حسون، وفي خط الوسط يتواجد كلا من حسين المقهوي وسارتيش وعبدالفتاح عسيري ويوسف بلايلي، وفي الخط الأمامي يتواجد كلا من دجانيني وعمر السومة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

الاهلي وضمك الاهلي بث مباشر إيلي

أخبار تهمك

كورة لايف MATCH REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الريال قناة مفتوحة

منذ يوم

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

منذ يوم

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

منذ يوم

LIVE يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الأهلي الأسطورة لايف ON SPORT الأهلي Yalla shoot الآن

منذ حوالي 22 ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة الاهلي ضد ضمك بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش الاهلي YALLA Ahly

منذ نصف ساعة

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ يوم

live| يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الاهلي

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot بلس Spanish La Liga

منذ حوالي 21 ساعة

بلغة الأرقام.. فضيحة برشلونة في الكلاسيكو

منذ ساعة و نصف

صحيفة كتالونية تفتح النار على مهاجم برشلونة

منذ أقل من ساعة

رسميا.. برشلونة يفقد نجم الفريق أمام ألافيس

منذ ساعة و 24 دقيقة

تشكيل الأهلي الرسمي ضد الإسماعيلي| مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر بدون تقطيع ON SPORT HFD 1

منذ 41 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر| LIVE أهداف ليفربول MO SALAH

منذ يوم

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

منذ يوم

مصدر بالأهلى لـ"الفجر الرياضي": النادي اقترب من حسم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 28 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:04 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

08:10 م

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

07:12 م

تشكيل الأهلي الرسمي ضد الإسماعيلي| مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر بدون تقطيع ON SPORT HFD 1

06:29 م

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

10:21 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status