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كورة star يلا كورة مشاهدة مباراة الاهلي والإسماعيلي بث مباشر yalla shoot كورة لايف الاهلي ضد الاسماعيلي كورة لايف يوتيوب

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:53 م
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ينتظر محبي وعشاق المارد الأحمر مباريات الفريق بكل شغف، حيث يقدم الأهلي مع المدرب السويسري رينييه فايلر آداء رائع على المستوى التكتيكي والتهديفي، والأهلي هو أقوى خط هجوم وخط دفاع في الدوري المصري حتى الآن، والمباراة القادمة لكتيبة فايلر ستكون ضد النادي الإسماعيلي.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي القادمة والقنوات الناقلة
يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على النادي الإسماعيلي ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز وذلك يوم الخميس القادم والموافق 19 ديسمبر 2019 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت مصر، وستكون المباراة على ستاد المكس ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر قنوات “أون سبورت – on sport” و “تايم سبورت – time sport”.

تنطلق المباراة في التوقيتات المحددة التالية :
الساعة 7.30 مساء بتوقيت مصر.
الساعة 8.30 مساء بتوقيت السعودية.
الساعة 9.30 مساء بتوقيت دبي.

ويأتي الأهلي لهذه المباراة وهو فائز في المباراة السابقة بهدف نظيف على فريق حرس الحدود، وبنفس النيتجة فاز الإسماعيلي أيضا في المباراة السابقة على فريق نادي مصر.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري
ويتصدر الأهلي ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 6 مباريات بالعلامة الكاملع مع السويسري فايلر وبدون أي تعادل أو هزيمة، بينما يأتي الإسماعيلي سادسا في الترتيب العام برصيد 13 نقطة مع المدرب أدهم السلحدار.

غياب رمضان صبحي
ويتأثر النادي الأهلي في هذه المباراة بغياب نجم الفريق اللاعب رمضان صبحي والذي تعرض لإصابة على مستوى العضلة الخلفية في مران الفريق اليوم، وأشارت التقارير الطبية إلى أن مدة الإصابة قد تصل إلى 5 أو 6 أسابيع حتى يصبح اللاعب قادرا على المشاركة في المبارايات بشكل طبيعي.

ويخضع رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي لجلسة طبية لتحديد جاهزيته لمباراة الإسماعيلي من عدمها، ويبدو أن الإصابات تواصل ضرب صفوف الأهلي ولا ننسى غيابات الفريق المُتمثلة في حمدي فتحي وكريم نيدفيد ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمد محمود وعلي معلول، الإصابات هي الشبح الوحيد للنادي الأهلي هذا الموسم.

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