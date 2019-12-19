مسابقة ملكة الأناقة miss elegant Egypt لتوعية بـ"البهاق"

تحت شعار بصمة تنظم مسابقة ملكة الأناقة miss elegant Egypt ندوة توعية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالدقي تستضيف خلالها مجموعة من أصحاب الوجه الجميل من مرضى البهاق بحضور 19 متسابقة من مسابقة miss elegant Egypt 2020 وذلك يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر الجاري.





يحضر الندوة بعض أخصائيين الجلدية والنفسية والتنميه البشرية للحديث عن مرض البهاق وماهيته وأسبايه وكيف أنه غير معدي، بالإضافة إلى بعض الأمور التحفيزية لمن يعانون من التنمر من بشكل عام وكيفية التعامل مع المتنمرين وأكد محمود نجاح مؤسس المسابقة، أن مسابقة ملكة الأناقة تهدف إلى نشر الوعي وجعل المتسابقات جزء من مجتمعهن يشاركن ويؤثرن ويحدثن تغيير ويفدن المجتمع بمجهودهن، لافتا إلى أن البهاق مجرد لون وأنه يجب تقبل الآخر، وأن يتقبل كل شخص نفسه حتى يتقبله الآخر.







