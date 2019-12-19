Advertisements
Advertisements
Advertisements

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:52 م
Advertisements
الاهلي
الاهلي
Advertisements
شاهد عبر موقع الفجر الرياضي بث مباشر اليوم الخميس 19 ديسمبر لمباراة الأهلي والإسماعيلي yalla shoot
شاهد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري يلا كورة، متابعة مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز cool kora ، متابعة مباراة الأهلي والإسماعيلي أونلاين، شاهد عبر الإنترنت مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري اليوم لايف كورة برابط سريع جودة عالية مباشرة.

ويشهد إستاد المكس بالأسكندرية مواجهة قوية تجمع اليوم بين فريقي الأهلي yalla kora ونادي الإسماعيلي، في الإسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز
تابع مباراة الأهلي والإسماعيلي LIVE الآن برابط مباشر YALLA KORA HD جودات متعددة، متابعة بث قناة ON SPORT على شبكة الإنترنت من هنا KORA STAR دون تقطيع.

متابعة بث حي ومباشر لمبارة الأهلي في الدوري المصري mobi kora.
ويسعى المدير الفني السويسري "رينيه فايلر" المدير الفني للنادي الأهلي kora star لتحقيق الفوز على الإسماعيلي لكي يواصل تصدر جدول الدوري الممتاز
.
تابع المواجهة المرتقبة ALAHLY VS ISMAILY في الدوري المصري رابط مباشر YALLASHOOT PLUS عبر موقع الفجر الرياضي لجميع السرعات وجميع الجودات المتاحة.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام الإسماعيلي
شاهد مباشرة بث مباشر لمباراة الأهلي والإسماعيلي cool kora رابط سريع جودات متعددة، متابعة مباراة النادي الأهلي اليوم في الدوري المصري live7hd رابط مباشر جودة عالية، مشاهدة بث قناة on sports على الإنترنت جودة يوتيوب.

يغيب عن نادي الأهلي kooora4live كلاً من محمود متولي وحمدي فتحي وعلي معلول ومحمد محمود وعمرو السولية ورمضان صبحي، وفي ضوء ذلك ستكون تشكيلة الأهلي للمباراة كما يلي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – محمود وحيد
خط الوسط: محمد مجدي أفشة – أليو ديانج – وليد سليمان
خط الهجوم: جونيور أجايي – وليد أزارو – حسين الشحات

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها
يمكنكم متابعة مباراة الأهلي والإسماعيلي NOW من خلال kora live رابط سريع جودة عالي، أو من خلال الرابط koora online دون تقطيع.

هذا وتنقل المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، الخميس 19 ديسمبر، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة ON Sports HD بالإضافة لقناة Time Sports HD.

Advertisements

أخبار تهمك

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

منذ يوم

تشكيل الأهلي الرسمي ضد الإسماعيلي| مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر بدون تقطيع ON SPORT HFD 1

منذ 42 دقيقة

LIVE يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الأهلي الأسطورة لايف ON SPORT الأهلي Yalla shoot الآن

منذ حوالي 22 ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة الاهلي ضد ضمك بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش الاهلي YALLA Ahly

منذ نصف ساعة

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot بلس Spanish La Liga

منذ حوالي 21 ساعة

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ يوم

مصدر بالأهلى لـ"الفجر الرياضي": النادي اقترب من حسم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 30 دقيقة

كورة لايف MATCH REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الريال قناة مفتوحة

منذ يوم

نتيجة مباراة ليفربول| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر| LIVE أهداف ليفربول MO SALAH

منذ يوم

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

منذ يوم

رسميا.. برشلونة يفقد نجم الفريق أمام ألافيس

منذ ساعة و 25 دقيقة

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

منذ يوم

live| يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الاهلي

منذ حوالي 22 ساعة

صحيفة كتالونية تفتح النار على مهاجم برشلونة

منذ ساعة

بلغة الأرقام.. فضيحة برشلونة في الكلاسيكو

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:04 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

08:10 م

تشكيل الأهلي الرسمي ضد الإسماعيلي| مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر بدون تقطيع ON SPORT HFD 1

06:29 م

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

07:12 م

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

10:21 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status