"البحوث الإسلامية" يوضح حكم أداء قيام الليل بعد الوتر



وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية في إجابتها، أن الأصل تأخير الوتر ليكون خاتمة لصلاة الليل لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا".





وورد جواز صلاة بالليل بعد أداء صلاة الوتر، وذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها كما في مسند أحمد قالت "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس" وهذا يدل على جواز صلاة الليل بعد الوتر، ومن ثم: فيمكن القول بأن الأصل تأخير الوتر، مع جواز الصلاة بعده.





ورد سؤالا إلى الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية عبر "الفيسبوك"، جاء فيه: "هل يجوز القيام من النوم لأداء صلاة قيام الليل بعد أداء صلاة العشاء والسنة التي بعدها والوتر؟".