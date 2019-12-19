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يلا kora أون سبورت بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري اليوم كورة لايف

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:48 م
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عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي ننشر لكم بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر.

 

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر.
 

ويدخل دراويش مصر اللقاء وهم في المركز السادس برصيد 13 نقطة من 8 مباريات خاضها حقق الفوز في 4 وتعادل مباراة وخسر 3 مواجهات.

 

ويسعى الإسماعيلي إلى تحقيق الفوز على المارد الأحمر مستغلا عامل الأرض والجمهور وإلحاق النادي الأهل بأول هزيمة له في الدوري.
 

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر.
 

كما يدخل النادي الأهلي اللقاء وهو في المركز الأول برصيد 18 نقطة من 6 مباريات خاضها حقق الفوز فيها محققاً العلامة الكاملة بدون هزيمة أو تعادل.

ويسعى قطار المارد الأحمر إلى مواصلة تحقيق الانتصارات والحفاظ على صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز بدون هزيمة أول تعادل وحصد لقب الدوري.

 

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر.
تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

في حراسة المرمى : محمد الشناوي

وفي خط الدفاع : محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف علي معلول

وفي خط الوسط : أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – وليد سليمان – حسين الشحات – جونيور أجاي

وفي خط الهجوم : وليد أزارو

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر
تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي

تذاع المباراة على قناتي تايم سبورت وأون سبورت

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي

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