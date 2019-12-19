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live| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري اليوم هدف الاهلي

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:44 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباشرة الأهلي ضد الاسماعيلي YALA SHOOOT PLUS :-
يلا كورة تابع البث الحي المباشر لمباراة النادي الاهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر مع فريق الإسماعيلي اليوم الخميس 19 من شهر ديسمبر YALA LIVE في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز KOORA ONLINE.

كورة ستار القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاسماعيلي GOAL KOORA :-
جول كورة وحصلت بعض القنوات في بداية الموسم على البث الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث ستنقل قناة أون سبورت KOORA LIVE وقناة تايم سبورت، وقناة النايل سبورت مباراة النادي الاهلي ضد الدراويش في قمة الجولة التاسعة من الدوري العام لهذا الموسم COOL KOORA.

موعد مباراة الأهلي ضد الاسماعيلي KOORAHD :-
يلا شوت بلس وسوف تقام المباراة بين النادي الأهلي وفريق الاسماعيلي في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة YALA KOORA وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي KOORA STAR.

كورة أونلاين شاهد المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب وعلى بث الأسطورة الحي المباشر ALASTORA وكان النادي الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز بصعوبة على حساب فريق حرس الحدود بالجولة الماضية بنتيجة هدف نظيف أحرزه عمرو السولية BEIN MATSH في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، بينما حقق أيضاً فريق الإسماعيلي فوزا هاما على فريق مصر بنتيجة هدف نظيف GOAL KOORA.

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