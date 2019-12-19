نائب محافظ الدقهلية: منتديات الشباب ليست "ديكور سياسي" (فيديو)



وأشار "الشيخ"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، إلى أن منتديات الشباب ليست ديكور سياسي، منوها إلى أن المنتديات أصبحت من وسائل القوة الذكية للدولة المصرية، لافتًا إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح، فقد شعر ضيوف المنتدى بالانبهار من مصر.



وأكد نائب محافظ الدقهلية، أن منتديات الشباب ستساهم في تصدير صورة إيجابية عن مصر في الخارج، مضيفا أن وزارة الخارجية تعمل على إدماج توصيات منتدى شباب العالم في وثيقة عمل الأمم المتحدة.



قال هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، إن منتديات الشباب في مصر أحد أهم مظاهر تحضر الدولة المصرية الحديثة، حيث منحت مصر مساحة للشباب منذ 2016، ويتحدث الرئيس السيسي بنفسه إلى الشباب، فالدولة المصرية جادة في تمكين الشباب.