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live مشاهدة مباراة الاهلي وضمك بث مباشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان live ksa

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:39 م
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مشاهدة مباراة الاهلي وضمك
مشاهدة مباراة الاهلي وضمك
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مشاهدة مباراة الاهلي وضمك بث مباشر رابط يلا شوت حيثُ يلتقي فريقا أهلي جدة السعودي وضمك، مساء اليوم الخميس التاسع عشر ، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.


 
مشاهدة مباراة الاهلي ضد ضمك بث مباشر حيثُ أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي للساحرة المستديرة كرة القدم عن طاقم حكام مباريات المجموعة  الثانية عشر من منافسات دوري الاضواء السعودي.

وفي سياق متصل فقد شهدت الأسماء التي أستعلمت صحيفة النصر من اجل مشاهدة مباراة الاهلي وضمك بث مباشر عودة التحكيم السعودي مرة اخري الي مباريات البطولة علي الوسط المحلي ، حيث من المنتظر أن تشهد مباراة الأهلي ضد ضمك مساء اليوم الخميس تواجد طاقم تحكيم سعودي.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد ضمك وسط تحكيم سعودي
مشاهدة مباراة الأهلي ضد ضمك وسط تحكيم سعودي حيثُ من المنتظر أن يقود مباراة الاهلي السعودي وضمك الحكم الدولي تركي الخضير وسوف يعاونه كلاً من الحكم محمد البكري والحكم الثالث خلف الشمري والحكم الرابع شكري الحنفوش.

مشاهدة مباراة الاهلي وضمك بث مباشر
علي الجانب الأخر فقد تقرر أن يكون حكم تقنية الفيديو والذي يعد الحكم الثالث في مباراة الاهلي وضمك هو الحكم الكرواتي إيفان بيبيك، وسوف يساعدة حكم الفيديو هو الحكم المحلي محمد الهويش.

من ناحيتة فأن الاتحاد السعودي للاسحرة المستديرة كرة القدم كان قد قرر إعادة تعيين الحكام المحليين مرة اخري إلي إدارة مباريات دوري الأضواء السعودي.

مشاهدة مباراة الأهلي السعودي ضد ضمك بث مباشر
مشاهدة مباراة الأهلي ضد ضمك بث مباشر ونقل حي من ملعب "الجوهرة المشعة" في تمام الساعة  السابعة الإ عشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة الثامنة الإ عشرة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وفي تمام الساعة السادسة الإ عشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية ، ويمكنك مشاهدة مباراة الأهلي السعودي وضمك عبر قناة KSA SPODTS HD 1 من تلعيق المعلق بلال علام.

أهداف مباراة الأهلي وضمك
أهداف مباراة الاهلي ضد ضمك وملخص نتيجة المباراة سوف يتم وضع فيديو يوتيوب بعد أنتهاء مباراة ضمك ضد الأهلي السعودي من خلال الأستديو التحليلي الخاصة بصحيفة النصر.


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