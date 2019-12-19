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عاجل.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيطالي آخر مستجدات الساحة الليبية
الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:43 م
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أمنية فوزي
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، أن وزير الخارجية سامح شكري، بحث مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، آخر المستجدات على الساحة الليبية.
وأوضحت الخارجية المصرية، أن الاتصال تناول مخاطر التصعيد الراهن جراء توقيع مذكرتي التفاهم بين فايز السراج والرئيس التركي أردوغان.
وتابعت: "شكري ودي مايو، يتفقان على تشجيع الأطراف الليبية على التعاون مع المبعوث الأممي.
وأوضحت الخارجية المصرية، أن الاتصال تناول مخاطر التصعيد الراهن جراء توقيع مذكرتي التفاهم بين فايز السراج والرئيس التركي أردوغان.
وتابعت: "شكري ودي مايو، يتفقان على تشجيع الأطراف الليبية على التعاون مع المبعوث الأممي.
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