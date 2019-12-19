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البابا تواضروس يستقبل أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:39 م
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اللقاء
اللقاء
ماريان ناجى
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ظهر اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة، الدكتورة ثريا بشعلاني الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط والوفد المرافق لها، حيث عُرِض على قداسته خلال اللقاء المشروعات التي سيقوم بها المجلس في الفترة القادمة. وكذلك الترتيبات الخاصة بإقامة الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط في سبتمبر القادم والتي يجري البحث حاليًا عن المكان المناسب لإقامتها.

حضر اللقاء صاحبا النيافة الأنبا توماس أسقف القوصية ومير والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات والأستاذ جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط.
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الكلمات المفتاحية

مجلس كنائس الشرق الاوسط كنائس الشرق الأوسط المشروعات البابا تواضروس الثاني

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