Advertisements
Advertisements
Advertisements

فالفيردي يستفز جماهير برشلونة بعد الكلاسيكو

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:19 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
علق فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني في تصريح جديد على التعادل يوم امس مع ريال مدريد سلبياً في معركة الكلاسيكو بالكامب نو.

وقال فالفيردي تعليقاً على التعادل مع الريال: الذي يحصل الآن هو الطبيعي، من الطبيعي أن تعاني بالمنافسة مع ريال مدريد الغريم التقليدي لبرشلونة في الدوري.


واضاف: ريال مدريد وبرشلونة فرق رائعة، ما حدث سابقا مع فارق 17 نقطة عن ريال مدريد هو من لم يكن أمر طبيعي، في الموسم الحالي عادت المنافسة ولذلك التعادل أمر طبيعي مع ريال مدريد لأنه عاد أقوي.


وكان ريال مدريد الند الأبرز في مباراة الامس بعدما استحوذ على الكرة في شوطي المباراة بل هدد مرمي الفريق الكتالوني أكثر من مره وتم إلغاء هدف لجاريث بيل بداعي التسلل.

Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot بلس Spanish La Liga

منذ حوالي 20 ساعة

الكشف عن سبب تراجع مستوى لاعبي برشلونة في الكلاسيكو

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مصدر بالأهلى لـ"الفجر الرياضي": النادي اقترب من حسم صفقة مدوية

منذ ساعة

نتيجة مباراة ليفربول| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر| LIVE أهداف ليفربول MO SALAH

منذ حوالي 22 ساعة

live| يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الاهلي

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

منذ حوالي 23 ساعة

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الكلاسيكو Barcelona vs Real Madrid live stream watch today

منذ حوالي 21 ساعة

كورة لايف MATCH REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الريال قناة مفتوحة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. خبر سار لمنتخب مصر قبل قرعة تصفيات مونديال 2022

منذ حوالي 5 ساعات

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

منذ حوالي 22 ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة الاهلي ضد ضمك بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش الاهلي YALLA Ahly

الآن

LIVE يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الأهلي الأسطورة لايف ON SPORT الأهلي Yalla shoot الآن

منذ حوالي 20 ساعة

السيسي يكشف لـ"ميركل" موقف مصر من الأزمة الليبية.. والأخيرة ترد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

منذ حوالي 22 ساعة

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:04 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

08:10 م

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

07:12 م

مصدر بالأهلى لـ"الفجر الرياضي": النادي اقترب من حسم صفقة مدوية

04:42 م

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

10:21 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status