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لبنان: كتلة التنمية والتحرير تسمي حسان دياب لمنصب رئاسة الحكومة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:13 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت كتلة التنمية والتحرير برئاسة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، تسمية حسان دياب لمنصب رئاسة الحكومة تجنبا للفراغ.

ويذكر أن أعلن النائب سمير الجسر، باسم كتلة تيار المستقبل، أن الكتلة لم تسم أحدا، لأنها كانت تريد حكومة اختصاصيين.

وقال رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي الذي شارك في الاستشارات النيابية بالقصر الجمهوري، إن الاستشارات الملزمة التي كنا ننادي بحصولها أياما معدودة بعد الاستقالة حصلت أخيرا.

وأضاف"خلال فترة الخمسين يوما لاحظنا كيف تطورت الأمور، حيث إن كل يوم تأخير كلفته كبيرة على الاقتصاد والأوضاع الاجتماعية لجميع اللبنانيين".

وأعلن ميقاتي، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أنه لم يسم أحدا.

وزاد "وضعنا ككتلة الوسط المستقل معايير لاختيار رئيس الحكومة الذي سيقوم بالمهمة الصعبة ولم نجد أحدا يمتلك هذه المواصفات مع احترامي للأشخاص، ورفضنا تسمية أحد لرئاسة الحكومة".

كما أعلن النائب جان عبيد، باسم كتلة "الوسط المستقل"، الامتناع عن التسمية، وقال: "لقد أعلن الرئيس نجيب ميقاتي هذا الموقف، والأهم جمع الناس وليس تفريقهم".

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منصب لبرلمان كتلة التنمية والتحرير رئاسة الحكومة حسان دياب تسمية

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