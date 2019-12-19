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بـ 2.4 جنيه سهم "بلتون" في البورصة المصرية .. تعرف علي الأسهم الأكثر إنخفاضاً اليوم

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:06 م
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الاسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً
الاسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

رصدت البورصة المصرية اليوم الخميس الأسهم الأكثر انخفاضاً بالبورصة المصرية ، حيث تصدر سهم حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة قائمة التراجعات بنسبة 17.7% وبسعر0.269جنيه ، تلاه سهم العربية لاستصلاح الاراضي بنسبة 9.9% وبسعر 7.8 جنيه ، تلاه سهم المهندس للتأمين بنسبة 7.5% وبسعر 9.2 جنيه ، وجاء في المركز الرابع سهم المصرية للدواجن بنسبة 6.9% وبسعر 1.5 جنيه ، وختم التراجعات  سهم بلتون المالية القابضة بنسبة 4.7% وبسعر 2.4 جنيه . 


أخبار البورصة المصرية اليوم 

أنهت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية  تداولات الاسبوع على تباين ، مع تباين اداء الافراد الذى اتجه لجنى الارباح ، و الاداء الشرائى للمؤسسات الاجنبية الذين انهوا على صافى شراء بأكثر من 140 مليون جنيه ، و لكن على التجارى الدولى بصفة خاصة دون باقى القياديات و الذى إستحوذ على اكثر من 350 مليون جنيه منهياً على ارتفاع ب 1.68% ، عند 81.75  جنيه ، و الذى لم ينعكس على باقى أسهم المؤشر،  و الذى انهى معه المؤشر محدد الاوزان بنسبة 0.2% ، فيما انهى المؤشر الرئيسي على ارتفاع بنسبة  0.31% عند 13837 نقطة ، فيما اغلق السبعينى على تراجع طفيف بنسبة 0.15% عند 529.56 نقطة  و الذى جاء بقيم تداول مرتفعة نسبيا تجاوزت ال 870 مليون جنيه ،  لينهى راس المال السوقى للشركات المقيدة على ارتفاع طفيف بحوالي 0.3 مليار جنيه مسجلا 701.807 مليارجنيه.

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