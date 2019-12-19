Advertisements
Advertisements
Advertisements

قواعد وقود شحن نظيفة ولكن من الذي يسيطر علي الملوثين ؟

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:19 م
Advertisements
ترجمة - منة الشريف
Advertisements
تعد القواعد الكاسحة الجديدة للوقود، التي تهدف إلى الحد من التلوث الناجم عن السفن وإنقاذ الأرواح، هي الآن على بعد أسبوعين فقط ولكن مع عدم وجود وكالة شرطة مركزية والعديد من البلدان لم توقع عليها بعد، فإن الامتثال هو مصدر قلق كبير.

واعتبارًا من يناير 2020، يجب على السفن استخدام الوقود الذي يحتوي على نسبة 0.5 في المائة من الكبريت، أو أقل من 3.5 في المائة، أو تثبيت أجهزة تجرد الملوثات السامة - المعروفة باسم أجهزة التنظيف.

ونتيجة لذلك، ستنفق شركات التكرير وشركات الشحن مليارات الدولارات في السنوات المقبلة لضمان امتثال الوقود والمحركات.

ولكن إنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالوقود الأنظف - والمعروفة باسم ملحق "ماربول" - يقع على عاتق الدول الفردية ودول العلم، وهذا يعني بالنسبة لبعض الطرق والمناطق، والامتثال يبدو بالفعل غير مكتمل.

كما قاومت حفنة من الدول الكبرى الضغط هذا الشهر في محادثات المناخ "COP25" للأمم المتحدة في مدريد، لتكثيف الجهود لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، مما يؤكد الحاجة إلى عمل جماعي لخفض انبعاثات الكربون والتلوث على نطاق أوسع.

وعلى الرغم من مرور عقدين من الزمان، لم تتمكن بلدان مثل إسرائيل ونيوزيلندا من الاشتراك في الوقت المناسب لتاريخ بدء المنظمة البحرية الدولية لعام 2020، في حين أن دولًا أخرى مثل ماليزيا تدرس كيفية تطبيق القواعد.

قال جاي بلاتن، الأمين العام لرابطة غرفة الشحن الدولية، "أنا متأكد من أنه سيكون هناك عوائق (لعدم الامتثال) في البداية".

وقال، إنه بدون التنسيق والاتساق، سيتم وضع ملاك السفن في وضع غير رابح.

وحتى الآن، تبنت أكثر من 90 دولة القواعد، التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية (IMO)، تاركة أجزاء كبيرة من أفريقيا وأمريكا الجنوبية لم تسجّل بعد.

وقالت روسيا في أكتوبر، إنها في الوقت الذي تعهدت فيه بالتمسك بالتزاماتها في المياه الدولية اعتبارًا من عام 2020، فإنها تريد تأجيل إدخال القواعد المحلية لمنع حدوث قفزة حادة في أسعار الوقود البحري لأسطولها المحلي من الأنهار.

وقالت المنظمة البحرية الدولية، إن دول العلم التي اشتركت تمثل ما يقرب من 97 ٪ من الشحن التجاري العالمي بالطن.

وأضافت أنه من المعترف به، إن التغطية من قبل دولة الميناء في بعض المناطق ليست 100٪، ولكن بمجرد أن تتداول سفينة إلى دولة انضمت إلى ملحق "مارلبول" السادس، فقد تخضع للسيطرة".

ويجب أن تكون جميع السفن التجارية مسجلة، أو ترفع علم، مع دولة معينة، جزئيًا حتى تمتثل لقواعد السلامة والبيئة.

"العقوبات؟"
وقال نيك ماكار، مستشار الشؤون التنظيمية في سجل جزر مارشال، من بين الأعلام الثلاثة الأولى في العالم، إنه من واجب اتفاقية ماربول فرض عقوبات، ويجب أن تكون العقوبات "كافية لثني الانتهاكات".

وقال ماكار، إنه سيتم النظر في الامتثال على أساس كل حالة على حدة.

وقال مسؤولون في إسرائيل، إن البلاد لم تستطع الوفاء بموعد بدء عام 2020، لأن الاقتراح الوطني بشأن هذه القضية لا يزال في طور التعديل.

وقالت وزارة البيئة الإسرائيلية، إن اللائحة المقترحة ستكون أكثر صرامة من الملحق السادس من ماربول، لكنها لم تحدد إطارًا زمنيًا للانضمام إلى الدولة.


وقالت حكومة نيوزيلندا هذا الشهر، إنها ستنضم إلى اتفاقية المنظمة البحرية الدولية، لأن الإدارة السابقة للبلاد لم تبدأ العملية.

كما أضافت وزيرة النقل المشاركة جولي آن جينتر، أنه سيكون هناك "مهلة زمنية أطول" قبل تطبيق القواعد على السفن المحلية، مع وجود قيود أكثر صرامة للكبريت اعتبارًا من أوائل عام 2022.

وقال مكتب جينتر لرويترز، ان شركات الوقود في نيوزيلندا تستعد لتزويد السفن الدولية بنسبة 0.5 ٪ من الوقود عند دخول المياه المحلية، لكنه لم يحدد متى سيحدث ذلك.

"الإنفاذ"
قالت ماليزيا، مركز الشحن الرئيسي للسلع والنفط، إنها ستنظر في احتجاز السفن حتى يكون لديها وقود متوافق.

وقال بحرين بن عبد الحميد، المدير العام لوزارة البحرية الماليزية، إنه سيتعين علينا النظر في كيفية تطبيق هذه المتطلبات على السفن.

كما إستعدت بلدان أوروبا للامتثال الكامل باستخدام تدابير مثل "المتشممون"، والتي تقيس محتوى الكبريت من غاز المداخن في السفينة، وأخذ عينات صارمة من الزيت في مناطق مراقبة الموانئ، وكل ذلك مع تهديد السجن.

وفي مكان آخر، كانت قناة بنما، واحدة من أكثر المناطق ازدحاما في العالم، تتخذ خطوات لضمان الاستعداد.

وقال ألكسيس رودريغيز، المتخصص في حماية البيئة في قناة بنما، إننا نتوقع بعض عدم الامتثال دوليًا، ولهذا السبب قمنا بتدريب المفتشين والمهندسين لدينا لضمان الامتثال.

كما يمكن رؤية تعقيدات التنفيذ بين الدول المجاورة مثل الولايات المتحدة، التي سجلت، والمكسيك، التي تقع خارجها.

وقالت البحرية المكسيكية، إن السفن التي لا تزال تستخدم الوقود القذر ستسمح بدخولها إلى مياهها وسيُسمح لها بالإبحار في المياه الدولية، طالما بقيت خارج نطاق ولاية تلك الدول التي التزمت بها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ماربول الولايات المتحدة الوقود المنظمة البحرية الدولية الملوثات السامة المكسيك التلوث اسرائيل 2020

أخبار تهمك

live| يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الاهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. خبر سار لمنتخب مصر قبل قرعة تصفيات مونديال 2022

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الكلاسيكو Barcelona vs Real Madrid live stream watch today

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

مصدر بالأهلى لـ"الفجر الرياضي": النادي اقترب من حسم صفقة مدوية

منذ ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة الاهلي ضد ضمك بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش الاهلي YALLA Ahly

الآن

كورة لايف MATCH REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الريال قناة مفتوحة

منذ حوالي 22 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

منذ حوالي 22 ساعة

السيسي يكشف لـ"ميركل" موقف مصر من الأزمة الليبية.. والأخيرة ترد

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الكشف عن سبب تراجع مستوى لاعبي برشلونة في الكلاسيكو

منذ ساعتين و 11 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر| LIVE أهداف ليفربول MO SALAH

منذ حوالي 22 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

منذ حوالي 23 ساعة

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ حوالي 23 ساعة

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot بلس Spanish La Liga

منذ حوالي 20 ساعة

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

منذ حوالي 22 ساعة

LIVE يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الأهلي الأسطورة لايف ON SPORT الأهلي Yalla shoot الآن

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

"البيئة" تناقش فعاليات استخدام الطاقة والحد من انبعاثات السفن

توصيات ورشة عمل فعاليات استخدام الطاقة والحد من انبعاثات السفن لحماية البحر الأحمر

"قمة دبي البحرية 2018" تناقش قرار تحديد نسبة الكبريت في الوقود

تصدير أول شحنة فحم الكوك من إنتاج الإمارات

رئيس الميناء: 'دمياط' جاهز لاستقبال السفن العملاقة ويستعد لتطبيق نظام التشغيل 'الآني'

ميناء دمياط يبدأ تشغيل النظام الآني

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:04 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

08:10 م

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

07:12 م

مصدر بالأهلى لـ"الفجر الرياضي": النادي اقترب من حسم صفقة مدوية

04:42 م

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

10:21 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status