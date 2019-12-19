شباب نجع حمادي يحصلون على بطولة الجمهورية للدارتس





نجح علي عمر، وأحمد عبد الحميد، لاعبا نادي الشبان المسيحيين بنجع حمادي، في الحصول على بطولة الجمهورية للدارتس، زوجي شباب، والتي أقيمت منافساتها اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد المصري للدارتس بالقاهرة، بعد تغلبهما على لاعبا فريق نادي القناة في المباراة النهائي.

نادي الشبان المسيحيين

وقال أحمد الكيال، المنسق الإعلامي لفريق نادي الشبان المسيحيين بنجع حمادي، في تصريح خاص لـ"استاد ولاد البلد" إن اللاعبين يقودهما فنيًا محمد فؤاد، الذي جهز اللاعبين قبل مشاركتهما بالبطولة الأخيرة، لاسيما وأن هناك لاعبين ولاعبات لم يشاركوا بالبطولة بسبب تزامن البطولة مع امتحانات منصف العام.

الاهتمام بالصعيد

وأضاف الكيال في تصريحه لـ" الفجر الرياضي" أن الدكتور يحيى عبد القادر، رئيس الاتحاد المصري للدارتس، يولى اهتمامًا كبيرًا بالصعيد، وتنميته من خلال نشر رياضة الدارتس، بجميع الأندية ومراكز الشباب بمحافظات الصعيد، بعد أن لاقت اللعبة رواجًا كبيرًا في محافظات الصعيد خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنه يستعد لإقامة أول بطولة للجمهورية بمحافظة قنا، والتي لم يتحدد موعدها حتى الآن.

خطة لنشر اللعبة

ومن جانبه أوضح محمد فؤاد، المدير الفني لفريق نادي الشبان المسيحيين بنجع حمادي، أن هناك خطة تم وضعها من أجل نشر لعبة الدارتس بمدينة نجع حمادي، والتي هدفها الأول الاهتمام بالناشئين من الجنسين، فضلا عن فريق للكبار من الجنسين.

لعبة الدارتس

يذكر أن لعبة الدارتس أو "السهام الرشاقة" إحدى اللعبات حديثة الإشهار بجمهورية مصر العربية، وأجرى اللواء يحيى عبد القادر، رئيس الاتحاد المصري للدارتس، جولة بمحافظات الجمهورية، ومنها محافظات الصعيد، لتعريف الأندية ومراكز الشباب بلعبة الدارتس، وفتح باب الاشتراك.

وأشار إلى وجود أفرع للاتحاد المصري للدارتس بمحافظات الجمهورية، ومنها محافظة قنا، التي سبق لها المشاركة بأكثر من بطولة نظمها الاتحاد المصري للدارتس.