التموين: استخراج بدل تالف أو بطاقة تموينية لا يزيد عن 15 دقيقة

أعلنت وزارة التموين، اليوم الخميس، أن تستهدف تطوير 535 مكتب من المكاتب التمونية، وتحويلهم إلى مراكز خدمة للموطنين تقدم من خلالهم كافة الخدمات التمونية في أسرع وقت.

وأوضحت الوزارة في بيانا لها عن حجم انجازتها في عام 2019، أنها انتهت من تطوير 130 مركز خلال هذا العام على أن يتم الأنتهاء من تطوير باقي المراكز خلال مدة زمنية عامين بدلا من 4 سنوات.





وأشارت الوزارة، إلى أن مراكز خدمة الموطنين التى انتهت من تطويرها تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الإلكترونية، حيث أن الموطنون يستطيعون انجازأعمالهم من الحصولعلي بدل تالف أو فاقد للبطاقة التموينية أو أي خدمات تمونية اخري خلال مدة زمنية اقل من 15 دقيقة.