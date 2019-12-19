Advertisements
Advertisements
Advertisements

هذا ما قاله مينامينو عقب انضمامه لفريق ليفربول.. شاهد أهدافه ومهراته (فيديو)

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:04 م
Advertisements
مينامينو
مينامينو
Advertisements
تصدر مينامينو مؤشرات البحث عبر الإنترنت حول العالم، حيث كشف نادي ليفربول الإنجليزي عن صفقة مهمة خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث تعاقد الرايدز بشكل رسمي مع اللاعب الياباني تاكومى مينامينو، نجم فريق ريد بول سالزبورج النمساوى السابق.

تفاصيل تعاقد ليفربول مع مينامينو

لن يبوح الرايدز عن قيمة الصفقة والتعاقد مع اللاعب الياباني مينامينو، ولكن هناك تقارير إعلامية إنجليزية، ذكرت أن الصفقة كلمة ليفربول أكثر من 7 مليون جنيه إسترليني.

مينامينو خطف الأنظار أمام ليفربول

وخطف مينامينو أنظار الجمهور ومسئولي ليفربول، حيث ظهر بشكل جيد في دوري أبطال أوروبا، كما سجل هدفًا في ليفربول، في المباراة التي خسرها ناديه السابق سالزبورج 3 - 4 على ملعب "أنفليد"، وكان مينامينو نجم سالزبورج في مباراة الإياب التي خسرها أيضًا أمام الرايدز بنتيجة 2-0.

أهداف مينامينو

تمكن الياباني مينامينو من إحراز 9 أهداف في 22 مباراة هذه الموسم مع فريق سالزبورج، ووصلت إلى 63 هدفًا في 192 مباراة منذ عام 2014، وسجل مينامينو 11 هدفًا في 22 مباراة مع منتخبه الوطني اليابان منذ عام 2015.

تعليق مينامينو على انضمامه لفريق ليفربول

وعلق مينامينو على انضمامه في صفوف فريق ليفربول، حيث أعرب عن ساعدته، وقال: "لقد كان حلمًا، حلم أن أصبح لاعب لليفربول. وأنا متحمس للغاية أن هذه اللحظة أصبحت حقيقة، لم أعتقد مطلقًا أنني سأكون قادرًا على اللعب في هذا النادي وأنا سعيد حقًا بهذا الأمر، أنا أتطلع إلى ذلك".

فيديو أهداف ومهارات مينامينو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مينامينو مهارات مينامينو ليفربول لاعب ليفربول الجديد كلوب ريد بول سالزبورج دوري ابطال اوروبا اهداف مينامينو الرايدز

أخبار تهمك

كورة لايف MATCH REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الريال قناة مفتوحة

منذ حوالي 22 ساعة

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

منذ حوالي 22 ساعة

السيسي يكشف لـ"ميركل" موقف مصر من الأزمة الليبية.. والأخيرة ترد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

live| يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الاهلي

منذ حوالي 20 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر| LIVE أهداف ليفربول MO SALAH

منذ حوالي 22 ساعة

LIVE يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الأهلي الأسطورة لايف ON SPORT الأهلي Yalla shoot الآن

منذ حوالي 20 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

منذ حوالي 22 ساعة

الكشف عن سبب تراجع مستوى لاعبي برشلونة في الكلاسيكو

منذ ساعتين و 8 دقيقة

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ حوالي 22 ساعة

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الكلاسيكو Barcelona vs Real Madrid live stream watch today

منذ حوالي 21 ساعة

مصدر بالأهلى لـ"الفجر الرياضي": النادي اقترب من حسم صفقة مدوية

منذ ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة الاهلي ضد ضمك بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش الاهلي YALLA Ahly

الآن

عاجل.. خبر سار لمنتخب مصر قبل قرعة تصفيات مونديال 2022

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot بلس Spanish La Liga

منذ حوالي 20 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

ليفربول يستعد لضم أول صفقاته الشتوية

ليفربول يحسم صفقة نجم سالزبورج

ليفربول يستعد للإعلان عن صفقته الأولى في الميركاتو الشتوي

ليفربول يتفوق مجدداً على مانشستر سيتي

مقابل شرط جزائي.. مينامينو أول صفقة نارية لليفربول في الانتقالات الشتوية

نجم سالزبورج يصل ليفربول اليوم للكشف الطبي ... وهذه أول مباراة له

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:04 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

08:10 م

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

07:12 م

مصدر بالأهلى لـ"الفجر الرياضي": النادي اقترب من حسم صفقة مدوية

04:42 م

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

10:21 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status