هذا ما قاله مينامينو عقب انضمامه لفريق ليفربول.. شاهد أهدافه ومهراته (فيديو)

كشف نادي ليفربول الإنجليزي عن صفقة مهمة خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث تعاقد الرايدز بشكل رسمي مع اللاعب الياباني

تصدر مينامينو مؤشرات البحث عبر الإنترنت حول العالم، حيث كشف نادي ليفربول الإنجليزي عن صفقة مهمة خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث تعاقد الرايدز بشكل رسمي مع اللاعب الياباني تاكومى مينامينو ، نجم فريق ريد بول سالزبورج النمساوى السابق.

تفاصيل تعاقد ليفربول مع مينامينو

لن يبوح الرايدز عن قيمة الصفقة والتعاقد مع اللاعب الياباني مينامينو، ولكن هناك تقارير إعلامية إنجليزية، ذكرت أن الصفقة كلمة ليفربول أكثر من 7 مليون جنيه إسترليني.





مينامينو خطف الأنظار أمام ليفربول





وخطف مينامينو أنظار الجمهور ومسئولي ليفربول، حيث ظهر بشكل جيد في دوري أبطال أوروبا، كما سجل هدفًا في ليفربول، في المباراة التي خسرها ناديه السابق سالزبورج 3 - 4 على ملعب "أنفليد"، وكان مينامينو نجم سالزبورج في مباراة الإياب التي خسرها أيضًا أمام الرايدز بنتيجة 2-0.





أهداف مينامينو





تمكن الياباني مينامينو من إحراز 9 أهداف في 22 مباراة هذه الموسم مع فريق سالزبورج، ووصلت إلى 63 هدفًا في 192 مباراة منذ عام 2014، وسجل مينامينو 11 هدفًا في 22 مباراة مع منتخبه الوطني اليابان منذ عام 2015.





تعليق مينامينو على انضمامه لفريق ليفربول



