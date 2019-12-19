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صلاح هاشم: المنتج الزراعي المصري أصبح آمن ومطلوب دوليًا (فيديو)

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:04 م
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صلاح هاشم
صلاح هاشم
رقية جمال
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قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، إن تصدير المحاصيل الزراعية يؤكد على صحة وسلامة المنتج المصري، وأن مصر بدأت تأخذ مرحلة جديدة بعد أن كان هناك تشوية للمنتج الزراعي المصري منذ عام 2014 وأدى لتراجع تصدير الكثير من المنتجات المصرية.

وأوضح "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، أن الإدارة المصرية نجحت في تصحيح المفاهيم الخاطئة عن المنتج الزراعي المصري، وبدأت تتراجع كثير من الدول عن قرارها بشأن عدم استيراد المنتج الزراعي المصري، وبدأت المنتجات المصرية تعود لمكانتها بالأسواق الخارجية.

وأوضح أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، أن كثير من الدول تستورد من مصر هي الدول الأوروبية، وهي تخضع المنتج الزراعي للعديد من الفحوصات للتأكد من سلامة الغذاء المقدم لمواطنيها، وتأكيدهم على مطابقة المنتجات المصرية للمواصفات القياسية يؤكد أن المنتج الزراعي المصري أصبح آمن ومطلوب دوليًا، وهذا ينعكس محليًا على صحة المواطنين.
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محاصيل زراعية صلاح هاشم توك شو أخبار مصر

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