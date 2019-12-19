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5 أسهم بالبورصة المصرية حققو أكبر إرتفاعاً اليوم .. تعرف عليهم

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 04:57 م
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الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 


أخبار البورصة المصرية .. تعرف علي أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعاً اليوم

تستعرض بوابة  الفجر الإلكترونية اليوم المافق أكثر 5 أسهم ارتفاعً بالبورصة المصرية اليوم والتي جاء علي رأسها سهم شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر 110.930 وبنسبة ارتفاع 9.68% ، وجاء في المركز الثاني سهم  سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية ، والذي أوقفته البورصة المصرية اليوم لتجاوزه النسب المقررة من الارتفاع ، وبلغ سعر السهم 3.780 جنيه بنسبة ارتفاع 9.25% ، ثم جاء سهم  يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك ليحتل المركز الثالث من القائمة الخضراء  محققاً سعر 2.35 جنيه وبنسبة صعود  8.80%، تلاه سهم القناة للتوكيلات الملاحية بسعر  13.08جنيه  وبنسبة 5.1% وأخير في المركز الخامس سهم  البنك المصري الخليجي بسعر 0.534 دولار وبنسبة 4.7%.


وأنهت جلسة البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس أخر جلسة في الأسبوع علي تباين بأداء المؤشرات ، وربح رأس المال السوقي ارباحاً طفيفة بلغت نحو 300 مليون جنيه مغلقاً تعاملاته عند 701.8 مليار جنيه.


وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13837 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1971 نقطة، وعلي الجانب الأخر فقد تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 529 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1393 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 486 نقطة.

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