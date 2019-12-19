5 أسهم بالبورصة المصرية حققو أكبر إرتفاعاً اليوم .. تعرف عليهم









أخبار البورصة المصرية









أخبار البورصة المصرية .. تعرف علي أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعاً اليوم





تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية اليوم المافق أكثر 5 أسهم ارتفاعً بالبورصة المصرية اليوم والتي جاء علي رأسها سهم شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر 110.930 وبنسبة ارتفاع 9.68% ، وجاء في المركز الثاني سهم سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية ، والذي أوقفته البورصة المصرية اليوم لتجاوزه النسب المقررة من الارتفاع ، وبلغ سعر السهم 3.780 جنيه بنسبة ارتفاع 9.25% ، ثم جاء سهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك ليحتل المركز الثالث من القائمة الخضراء محققاً سعر 2.35 جنيه وبنسبة صعود 8.80%، تلاه سهم القناة للتوكيلات الملاحية بسعر 13.08جنيه وبنسبة 5.1% وأخير في المركز الخامس سهم البنك المصري الخليجي بسعر 0.534 دولار وبنسبة 4.7%.









وأنهت جلسة البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس أخر جلسة في الأسبوع علي تباين بأداء المؤشرات ، وربح رأس المال السوقي ارباحاً طفيفة بلغت نحو 300 مليون جنيه مغلقاً تعاملاته عند 701.8 مليار جنيه.









وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13837 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1971 نقطة، وعلي الجانب الأخر فقد تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 529 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1393 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 486 نقطة.



