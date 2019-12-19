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عبد المسيح ممدوح يكتب: افهموا الاختلاف.. وبطلوا تضايقوا غيركم

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:01 م
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بوابة الفجر
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 يجلس مع حبيبته على طاولة بأحد المطاعم.. يرتدي ملابسه الأنيقة ويأيضا نظارته السوداء، وبابتسامتهم التي لا تفارق وجوههم يحصد نظرات من حوله ولا يعلموا لماذا ينظرو لهم بمثل هذه الطريقة التي لا يعلمون ما نوعها.. إلا ليقول لهم إنهم يتدخلون فيما لا يعنيهم.. فهم ينظرون له ولحبيبته وكأنهم فعلوا شيئا غير مقبول ولا يصح ولا يليق أن يحدث.

 

حقا أصبحنا نحترف التسبب في الأذى لمن نراهم بنظراتنا وتدخلاتنا في ما لا يعنينا وشعورنا بأننا نملك الكون أجمع والباقي يعمل لدينا.. لا أعلم ما هو الضرر الذي نسببه لكم؟؟ أنتم تجرحونا وتأذونا بنظراتكم الوضيعة بينما لا تتفهمون أن إعاقتنا الجسدية أيا كانت هي اختلاف ولا تضركم في شيء.

 

نحن نتعامل معكم بكل محبة وأنتم تتعاملون معنا بنوع آخر من الأذى.. أعزائي كل منا له مكانه وله أسلوبه وفكره ووجوده المهم للمجتمع.. أصبحتم جميعكم حكام وقضاة والمرشد والناصح الآمين ويجب على الجميع الاستماع لكم وتنفيذ تعليماتكم ولأوامركم وإلا يكون خرج عن القطيع ويجب إقامة الحد عليه.

 

ألا تحترمون الاختلاف وأن تتركوا كل شخص في حاله؟

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