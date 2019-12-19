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عام من الاضطرابات السياسية في السودان

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:02 م
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ترجمة - منة الشريف
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احتفل الشعب السوداني اليوم الخميس، بالذكرى السنوية الأولى لبدء الانتفاضة التي أطاحت بالحكم القديم عمر البشير.

وفيما يلي جدول زمني للأحداث الرئيسية منذ بدء الاضطرابات:-

و في 19 ديسمبر 2018 - أعلن المسؤولون حالة الطوارئ في مدينة عطبرة احتجاجات على ارتفاع الأسعار والمقر الرئيسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه الرئيس البشير (NCP).

دعاه الأمين العام الأول لحزب البشير الوطني إلى التنحي مع انتشار الاحتجاجات في جميع أنحاء السودان، بقيادة جمعية المحترفين السودانيين، في 3 يناير 2019 - 3 يناير.

كما أجل المشرعون إلى أجل غير مسمى التعديلات على الدستور السوداني التي كانت ستسمح للبشير بالترشح لولاية أخرى، في فبراير 2019.

وفي مارس 2019 - وعد البشير بالحوار مع المعارضة مع استمرار الاحتجاجات على الرغم من تدابير الطوارئ وتفويض سلطاته كرئيس لحزب المؤتمر الوطني.

وفي 6 أبريل 2019 - أقام الآلاف من المحتجين معسكرًا خارج مجمع الخرطوم، يضم وزارة الدفاع ومقر المخابرات ومقر إقامة البشير.

وأعلن وزير الدفاع عوض بن عوف على شاشات التلفزيون أن البشير قد تم عزله واحتجازه، مما تسبب في احتفالات واسعة النطاق، 11 أبريل 2019.

كما استقال ابن عوف كرئيس للمجلس العسكري الانتقالي الذي تم تشكيله حديثًا، وتم تعيين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دجالو رئيسًا ونائبًا لكل منهما في 12 أبريل 2019.

وفي من أبريل إلى مايو 2019 - طالب المحتجون بقيادة تحالف قوى الحرية والتغيير السياسي (FFC) بتسليم سريع للحكم المدني، وبدأت الإضرابات على مستوى البلاد وبدأت حملة العصيان المدني.

وفي 3 يونيو 2019 - اقتحمت قوات الأمن الاعتصام خارج وزارة الدفاع وفتحت النار، فقتلت العشرات.

وتوقفت قوى الحرية والتغيير 11 يونيو 2019 - حملتها عن الإضراب والعصيان المدني وتستأنف المحادثات مع المجلس العسكري، الذي تم تعليقه بعد مقتل 3 يونيو.

وفي 17 أغسطس، 2019 - تم الانتهاء من اتفاق لتقاسم السلطة، وتشكيل حكومة انتقالية.

وفي 20 آب (أغسطس) 2019 - تم تشكيل مجلس سيادي حاكم، يضم ممثلين عن مؤسسة التمويل الفيدرالية وممثلين عسكريين، وبعد يوم واحد أدى رئيس الوزراء الجديد عبد الله حمدوك اليمين.

وفي 28 نوفمبر 2019 - حلت السلطات حزب المؤتمر الوطني وقامت بإلغاء، قانون النظام العام الذي ينظم سلوك المرأة في عهد البشير.

وفي 4 ديسمبر 2019 - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، إن بلاده والسودان يتفقان على بدء تبادل السفراء بعد فجوة استمرت 23 عامًا.

وفي 14 ديسمبر، 2019 - ـأدانت محكمة سودانية البشير، بالفساد وتحكم عليه بالسجن لمدة عامين في منشأة إصلاح، واجهه اتهامات أخرى بالتحريض والمشاركة في قتل المتظاهرين وتقويض النظام الدستوري.
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عمر البشير السودان الرئيس السوداني الانتفاضة الاضطرابات

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