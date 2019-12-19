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عاجل.. بيراميدز ينهي تعاقده مع ديسابر

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 04:59 م
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ديسابر
ديسابر
علي نبوي
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عقد المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز جلسة هامة اليوم، مع الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق الكرة من أجل مناقشة موقف الفريق بعد الخسارتين الأخيرتين في الدوري الممتاز أمام الزمالك والجونة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي حضره هاني سعيد المدير الرياضي للنادي مع المدير الفني الفرنسي، على إنهاء تعاقده بالتراضي، والاكتفاء بالفترة التي قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق وتوجيه الشكر على المرحلة الماضية.

وأتمت الإدارة التنفيذية كافة الاتفاقات المالية مع المدير الفني لإنهاء التعاقد بشكل رسمي وبصورة ودية، وتمنت له التوفيق في خطواته القادمة.
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