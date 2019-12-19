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اسعار الدولار بالبنوك تنهي تعاملات اليوم على خسائر أمام الجنيه

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 04:52 م
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه، اليوم الخميس، انخفاضات في نهاية تعاملات  البنك المركزي وسط تقلبات في سعر صرف العملة الخضراء بين مستويات 15.99 جنيه و15.97 جنيه لسعر الشراء.

 

وشهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه أمس ارتفاعًا بقيمة قرشًا في البنك المركزي ليصل إلى نحو 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع، ولكن بنهاية تعاملات اليوم إنخفض سعر الدولار بنفس القيمة التى ارتفع بها ؛ ليعاود إلى مستويات  15.98 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.

 

وكانت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه نجحت هذا الأسبوع في كسر مستويات 16 جنيه لأول مرة منذ فبراير عام 2017، حيث ارجع الخبراء الاقتصاديون تلك الإنخفاضات القوية إلى التدفقات النقدية القوية من النقد الأجنبي على الاقتصاد الأسواق الناشئة عقب توصل امريكا والصين إلى اتفاق تجاري من بينها السوق المصري الذي جذب لوحدة تدفقات بقيمة 450 مليون دولار.

 

وعلى صعيد أسعار الدولار في باقي البنوك  فقدت بلغت نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع في بنك البركة، وسجل في البنك الأهلى والبنك الأهلى الكويتي وبنك مصر وبنك عودة استقرارعند  15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع وهي نفس الأسعار التى سجلها في تعاملات الأمس، وبلغ في بنك قناة السويس والبنك التجاري الدولى  وكريدي اجريكول نحو 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع.

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