حمزة الصغير والصافي والراقصة نسمة في حفل فني بالقاهرة احتفالًا بالكريسماس

تنظم إحدى الشركات الفنية حفلا غنائيا بمناسبة احتفالات الكريسماس، والذى يحيه مجموعة متميزة من أهل الطرب والفن الاستعراضى، الأربعاء المقبل الموافق الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الجارى، ويقدم الحفل مزيج من الفن الغنائى المتميز.

الحفل يحييه كل من حمزة الصغير، وماجد الصافى، ومارتن، والراقصة الاستعراضية نسمة، ومن المقرر أن يشهد الحفل حضورا مكثفا لشخصيات من دول مختلفة.