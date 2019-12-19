قبل طرحها بساعات قليلةمر حسني.. تا يروج لأغنيته الجديدة "حلو المكان"

روج الفنان تامر حسني لأغنيته الجديدة "حلو المكان"، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



حيث كتب تامر منشورًا قال فيه: "إنتظروا العرض الأول لأغنية حلو المكان، من فيلم الفلوس الساعة ٧ مساءً بتوقيت القاهرة علي القناة الرسمية لتامر حسني علي الYouTube".





وتابع تامر قائلاً :"الأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد يحيي، توزيع أماديو، ميكساچ، عبد الرحمن شوقي، ماستر أمير محروس،

فيلم الفلوس إن شاء الله من يوم ٢٥ ديسمبر بجميع دور العرض".



فيلم "الفلوس"



وعلى صعيد آخر، ينتظر تامر حاليًا عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، والفيلم بطولة تامر حسني،نانسي صلاح،عائشة بن أحمد،خالد الصاوي،محمد سلام، زينة،بالإضافة إلى مجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم:مي عز الدين،أحمد السقا، ويزو،علي ربيع، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق،ومن المُقرر عرضه يوم الأربعاء القادم الموافق ٢٥ ديسمبر بجميع دور العرض.







مشاركة تامر حسني في فيلم "مش أنا"



يُشار أن تامر يقوم حاليًا بتصوير فيلم جديد يحمل اسم "مش أنا" والفيلم من إنتاج سينرجي وتامر حسني، قصة و سيناريو وحوار تامر حسني، بطولة تامر حسني، حلا شيحة،سوسن بدر، ماجد الكدواني، أسما سليمان، ومن إخراج سارة وفيق.

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 25 ديسمبر، في فندق دوسيت تاني بالتجمع الخامس.



ومن ناحية أخري، يستعد تامر حاليًا لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، وذلك يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر،وذلك برفقة الفنان رامي جمال، وسيقام الحفل على مسرح المنارة بالتجمع الخامس.





والجدير بالذكر أنَّ تامر يستعد حاليًا لإحياء حفلاً غنائيًا ضخمًا ، وذلك يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر،وسيُشاركه في الحفل الفنان رامي جمال، وسيقام الحفل على مسرح المنارة بالتجمع الخامس.

