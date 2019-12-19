نائب رئيس نادي فلامينجو يحدد سعر شراء "جابي جول" نهائيًا





أشارت تقارير صحفية إيطالية أن رئيس نادي فلامينجو البرازيلي قرر شراء مهاجمه البرازيلي جابريل باربوسا الشهير بـ "جابي جول" بشكل نهائي من نادي إنتر ميلان الإيطالي، المالك الأصلي للبرازيلي.





وذكرت شبكة "فوتبول إيطاليا" أن نائب رئيس نادي فلامينجو ماركوس براس كشف أن سعر مهاجمه الدولي البرازيلي السابق سيبلغ حوالي 22 مليون يورو.





ورغم عدم الإعلان الرسمي عن شراء اللاعب حتى الآن، إلا أن التقارير تشير إلى أن الإتفاق بين فلامينجو وإنتر ميلان في طريقه للإنتهاء.





وقال براس لشبكة فوكس سبورتس: " سنواصل الحديث مع إنتر ميلان حول جابي جول على الفور عقب إنتهاء كأس العالم للأندية".





وواصل: " تسير المفاوضات مع إنتر ميلان بشكل جيد، جابي جول هدف أساسي بالنسبة لنا وسنسعى لتحقيقه".





وأضاف: " بدأنا الحديث حوله منذ 3 أو 4 أشهر، وتفاوضنا حول سعره منذ هذا الوقت، أنا متفائل بخصوص الصفقة، أعتقد أنها ستصل مبلغ 22 مليون يورو".





في المقابل كشف موقع كالتشيو ميركاتو أن جابي جول أجل كل شيء لحين إنتهاء كأس العالم للأندية، حيث زعمت الشبكة أن اللاعب ينتظر عروضاً أوروبية.





ومن المقرر أن يقوم إنتر ميلان بقبول أكبر عرض لبيع جابي جول، أو بيعه نهائياً لفلامينجو في حالة عدم وصول عروض كبيرة له.





وسيخوض باربوسا رفقة فريقه فلامينجو نهائي كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر ضد نادي ليفربول بطل أوروبا السبت المقبل.



