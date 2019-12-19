بـ"هوت شورت أسود.. إنجي المقدم تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها (صور)

تحرص الفنانة إنجي المقدم على التفاعل الدائم مع محبيها، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاص بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشرت إنجي مجموعة صور جديدة لها، ظهرت في الصور وهي مُرتدية تي شيرت باللون الأسود، وهوت شورت باللون الأسود، وأيس كاب باللون الأبيض، وكوفية الجينزاري، وتركت شعرها مُنسدلاً،وارتدت هاف بوت باللون الأسود، وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل محبيها.



مشاركة إنجي في رمضان 2019



يُشار أن إنجي شاركت في السباق الرمضانى الماضي بمسلسل "ولد الغلابة"، وحققت من خلال دور صفية نجاحًا كبيرًا، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، إنتاج صادق الصباح،إخراج محمد سامي، بطولة أحمد السقا، كريم عفيفي، هادي الجيار، إدوارد، مجدي بدر، إنجي المقدم، هبة مجدي، ريم سامي، مي عمر، سلوي عثمان.





مشاركة إنجي في مسلسل "حواديت الشانزلزيه"



والجدير بالذكر أنَّ إنجي يعرض لها حاليًا على قناة "one" مسلسل "حواديت الشانزلزيه"، والمسلسل من تأليف أيمن سليم،إنتاج سينرجي، إخراج مرقس عادل، بطولة داليا مصطفي،إدوارد،إنجي المقدم، عزوز عادل،مي سليم، دانا حمدان، أماني كمال، فريدة سيف النصر.

