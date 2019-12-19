محمد أنور وويزو في ضيافة "شكشك شو" على MBC مصر غدًا

يحل نجما مسرح مصر محمد أنور وويزو ضيوفاً على "عم شكشك" في حلقة "غداً" من البرنامج الكوميدي الساخر "شكشك شو"، الذي تواصل شبكة قنوات MBC مصر عرضه أسبوعيا في تمام الثامنة من مساء كل جمعه، ويُقدمه الفنان الشاب مُصطفي خاطر مُتقمصاً شخصية "عم شكشك" التي برع فيها خلال عروض مسرح مصر.

ويُمثل "عم شكشك" خلال حلقات البرنامج الجديد طقوس الحياة اليومية داخل إحدي الحارات الشعبية العتيقة، ويقوم بدور "شيخ الحارة" وكبيرها، مما يُضفي على السهرة أجواء من المرح.

وتشمل الحلقة أيضاً فقرات وإسكتشات تمثيلية ومُفاجآت ساخرة تُناقش مُختلف الأفكار والقضايا الموجودة في المجتمع بصورة كوميدية راقية تجمع كُل أفراد الأٍسرة.

يُعرض برنامج "شكشك شو" على "MBC مصر"، الجمعه الساعة 8:00 مساء، وتُعرض هذه الحلقة الجمعه 20 ديسمبر 2019 الساعة 8:00 مساءً.