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أخبار البورصة المصرية .. تابعة لـ "باكين " ترفع حصتها بنسبة 7.7%

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:43 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية

علمت البورصة المصرية ، أن  شركة البويات والصناعات الكيماوية - باكين ، قد أعلنت عن قيام شركة ايه ام ان للاستثمار الصناعي  التابعة لها ، بشراء عدد 1,85 مليون سهم من أسهم الشركة، وذلك في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 38.927 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن  نسبة المساهمة  بعد التنفيذ سوف تصل  إلى 7.7% من أسهم الشركة.

وسجلت  شركة باكين صافي ربح بلغ 16.77 مليون جنيه منذ بداية يوليو2018 حتى نهاية يونيو2019، مقابل 93.08 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتسجل نحو 925.35 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 1.03 مليار جنيه خلال العام المالي المسابق له.

 وتراجعت أرباح الشركة  المستقلة خلال العام المالي الماضي لتسجل نحو 65.08 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 75.61 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

ويبلغ عدد اسهم الشركة في البورصة المصرية نحو24 مليون سهم ، القيمة الأسمية للسهم 10 جنيهات .


 وأدرجت شركة البويات والصناعات الكيماوية -  باكين في البورصة المصرية منذ أغسطس 1994، وتعمل شركة باكين في قطاع المواد المواد الاساسية مع التركيز على المواد الكيميائية المتنوعة ، ولديها شركات تعمل في أنحاء مصر والجماهيرية العربية الليبية تعمل في مجال المواد الكيميائية المتخصصة والمواد الكيميائية المتنوعة. يقع مقر شركة باكين في القاهرة، مصر، كما تم تأسيسها في يناير 1958.
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