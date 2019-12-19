قناة "النهار" تحذر مشاهديها: إيمان عبدالمنعم لا تعمل لدينا ولن تظهر على شاشتنا مرة أخرى

أصدرت شبكة قنوات النهار بيان صحفي اليوم الخميس قالت فيه إن السيدة ايمان عبد المنعم لا تعمل لديها و انها ظهرت مؤخرًا يوم ٥ نوفمبر كضيفه لمرة واحدة في فقره المطبخ في برنامج "شارع النهار"، وان إدارة الشبكة عقب فحص ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن السيدة المذكورة و إساءتها المتكررة لشخصيات عظيمه نكن لها جميعًا كل تقدير واحترام، قررت "النهار" عدم استضافتها في اي من برامجها مرة أخري وترجو من وسائل الإعلام تحري الدقة وعدم نسب ان هذه السيدة من العاملين في شبكه قنوات النهار.

وفي نهاية البيان قالت إدارة "النهار": " تؤكد القناة اعتزازها و تقديرها لجميع رموزنا الوطنية ولسيدات مصر الفضليات وعلي رأسهم السيدة الأولي.. مؤكدين اننا لن نسمح بالتعاون مع اي شخص يسئ لرموزنا الوطنية الغالية.. و حمي الله مصر و شعبها العظيم من كل الفتن و الشرور".