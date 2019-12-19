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وقف تنقيب عن الآثار وإحالة المتهم للنياية بالإسكندرية (صور)

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:47 م
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التنقيب
التنقيب
محمد رجب - دينا حسن
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قال اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب الإسكندرية، إن غرفة عمليات الحي قد تلقت بلاغًا بوجود أعمال حفر بالعقار الكائن 7شارع العمال خلف معهد الدوبسكو بكرموز.

وأضاف كمال، في بيان اليوم الخميس، أنه على الفور تم تكليف فنى الإدارة الهندسية والنبطشى المتواجد بالحى بالتوجه لموقع البلاغ، وبالمعاينة الظاهرية على الطبيعية للعقار، تبين أنه مكون من دور ارضى بالاضافة لدور اول علوى وخالى من السكان والمنقولات، وتبين وجود اعمال حفر للتنقيب على الآثار حفرة قطرها 2م تقريبا بعمق حوالى 10م تقريبا بدون ترخيص.

وأوضح رئيس الحي، أنه تم استدعاء القائم بالاعمال والتنبية عليه مشداد مع اخد التعهد اللازم عليه بوقف جميع الاعمال الحفر، وتم عرض القائمين بالاعمال على النيابة العامة للاختصاص واعمال شئونها نحو المخالفين مع تحملهم المسئولية المدنية والجنائية حيال عدم التنفيذ، كما تم ابلاغ شرطة الأثار لأعمال شئونها مع وضع الحراسة اللأزمة حول العقار حتى لا تتكرر الأعمال.

وكشف "كمال" عن أنه بالبحث فى سجلات قسم المنشات الايلة للسقوط تبين صدور القرار رقم 456 لسنة 2018 والذي يقضي بهدم العقار حتى سطح الأرض.
وقف تنقيب عن الآثار وإحالة المتهم للنياية بالإسكندرية (صور)
وقف تنقيب عن الآثار وإحالة المتهم للنياية بالإسكندرية (صور)
وقف تنقيب عن الآثار وإحالة المتهم للنياية بالإسكندرية (صور)
وقف تنقيب عن الآثار وإحالة المتهم للنياية بالإسكندرية (صور)
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