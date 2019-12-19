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خبر سعيد في ريال مدريد قبل مواجهة أتلتيك بيلباو

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:47 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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تلقى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد خبرًا سعيدًا قبل المباراة المقبلة للفريق الملكي أمام أتلتيك بيلباو الأحد المقبل.

ويستضيف ريال مدريد الأحد المقبل نظيره أتلتيك بيلباو على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

وتعافى الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب الفريق الملكي من الإصابة التي لحقت به الشهر الماضي خلال تواجده مع منتخب بلاده بالتوقف الدولي.

وشارك رودريجيز بالتدريبات الجماعية للفريق الملكي التي أقيمت اليوم في بداية الاستعداد لمواجهة أتلتيك بيلباو.

وأصبح رودريجيز جاهزًا للمشاركة في المباريات مع الفريق الملكي في الفترة المقبلة بعد تعافيه بشكل تام من الإصابة.

وكان ريال مدريد قد تعادل مساء أمس الأربعاء أمام مضيفه برشلونة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب "كامب نو" بكلاسيكو الأرض في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للدوري الإسباني "الليجا".
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