إنجلترا تثبت معدل الفائدة عند مستوي 0.75 %

أعلن بنك إنجلترا المركزي عن تثبت معدل الفائدة عند مستوي 0.75 بالمائة، بموافقة 7 أعضاء من صناع السياسة النقدية مقابل معارضة اثنين للقرار والذين يتمسكان بموقفهما بشأن خفض الفائدة، مع استمرار ترقب اللجنة لصفقة البريكست.





كما قرر بنك إنجلترا الإبقاء على نفس الوتيرة الحالية المتعلقة ببرنامج شراء السندات الحكومية وسندات الشركات عند 435 مليار جنيه إسترليني و10 مليارات إسترليني على الترتيب.





وقال صانعي السياسة النقدية إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان المسار بات أكثر وضوحاً فيما يتعلق بمغادرة المملكة المتحدة عضوية الاتحاد الأوروبي على خلفية فوز بوريس جونسون في الانتخابات.









وارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1.3115 دولار.