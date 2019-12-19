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شاهد.. موعد عرض مسلسل "زلزال" على CBC (فيديو)

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:42 م
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زلزال
زلزال
الفجر الفني
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تعرض قناة  CBC مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان، بداية من يوم الأسبوع المقبل ليذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام السابعة مساءً.

 

تدور أحداث المسلسل حول رجل يشتري منزلًا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذي يلقى فيه الشاري حتفه وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته، فيرفض حينها البائع تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يقع عليها لورثة الراحل، ما يخلق صدامًا بينه وبين ابن المتوفى، وعلى الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع، فإن والد الفتاة يقف عائقا بينهما.

 

"زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، ومن بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، أحمد صيام.

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