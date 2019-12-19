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محاموه: معاهدة بريطانية-أمريكية تحظر تسليم جوليان أسانج

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:29 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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كشف محامو جوليان أسانج، اليوم الخميس، أنهم سيحاجون بأنه لا يمكن إرسال مؤسس ويكيليكس من بريطانيا إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم التجسس لأن معاهدة بين البلدين تحظر تسليم المجرمين بسبب جرائم سياسية.

في محكمة ويستمنستر الجزئية في لندن، أوضح محاميه إدوارد فيتزجيرالد بعض الأدلة التي سيقدمها فريق "أسانج" في جلسة الاستماع الكاملة للتسليم المقرر أن تبدأ في 24 فبراير، قائلًا، إن بإمكانهم استدعاء ما يصل إلى 21 شاهدًا للإدلاء بشهاداتهم.

وقال للمحكمة: "نقول إنه يوجد في المعاهدة حظر التسليم بسبب جريمة سياسية، وهذه الجرائم معتبرة في جوهرها وجرائم سياسية".

سيكون هناك أيضًا معلومات من التحقيق الذي قاده قاض إسباني في "الكشف عن سرقة المحادثات مع محاميه" أثناء إقامة "أسانج" الطويلة في السفارة الإكوادورية في لندن.

ومن المقرر أن يجري قاضي إسباني مقابلة مع "أسانج"، الذي ظهر أمام المحكمة من السجن اليوم الخميس، عندما يمثل شخصًا في محكمة لندن نفسها لعقد جلسة خاصة غدًا بسبب المزاعم.

يواجه جوليان أسانج، 48 عامًا، 18 تهمة في الولايات المتحدة، بما في ذلك التآمر لاختراق أجهزة الكمبيوتر الحكومية وانتهاك قانون التجسس. يمكن أن يقضي عقودًا في السجن إذا أدين، حسببما أوردت وكالة "رويترز".

تتضمن الحجج الأخرى أدلة طبية، وإدانات علنية من قبل شخصيات سياسية أمريكية بارزة، وتفاصيل من قضية تشيلسي مانينغ، وهي محللة سابقة للمخابرات كانت قد أدينت من قبل محكمة عسكرية تابعة للجيش الأمريكي في العام 2013 بالتجسس وغيرها من الجرائم بتهمة تسريب البرقيات السرية إلى ويكيليكس.

أمضى ما يقرب من سبع سنوات مختبئاً في غرف مكتظة بالسفارة حيث هرب في عام 2012 لتفادي تسليمه إلى السويد حيث كان مطلوبًا بعد ذلك للاستجواب بشأن مزاعم الاغتصاب التي أسقطت لاحقًا.

تم جره من السفارة في إبريل وسجن لمدة 50 أسبوعًا لتخطي الكفالة قبل أن تطلق الولايات المتحدة طلب التسليم.

وقالت القاضية فانيسا باريستر، إنه بسبب مجموعة الأدلة، فإن جلسة الاستماع الكاملة للبت في مسألة تسليم المجرمين ستستمر الآن لمدة تصل إلى أربعة أسابيع، بدلاً من أسبوع واحد كما هو مخطط له في الأصل، مضيفًة، أن فيتزجيرالد أضاف أنه ينطوي على المسائل "صعبة ومهمة وعميقة".

وبدت "بارايستر"، أيضًا، غير متأثرة عندما طلب كلير دوبين، الذي يمثل السلطات الأمريكية، تأجيل القضية حتى أبريل، قائلًة، إن المحامي المخصص للقضية لن يكون متاحًا لجلسة الاستماع المطولة.
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