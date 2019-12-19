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الحماية المدنية تسيطر على حريق مخلفات لنشات بالغردقة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:39 م
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الحريق
الحريق
محمد طه
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سيطرت الحماية المدنية بمدينة الغردقة، على حريق شب بمنطقة مخلفات لنشات، خلف مدرسة شدوان بمنطقة السقالة بمدينة الغردقة، من دون إصابات.

وأكد مصدر أمني، أن الحريق كان بمنطقة بها ورش صيانة بعض الأعطال بالمراكب واللنشات في منطقة أبو العباس خلف مدرسة شدوان بالغردقة.

وأوضح المصدر، أنه تم السيطره على الحريق بالكامل دون إصابات بشرية او خسائر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة سبب الحريق.

وكانت النيران اشتعلت في مخلفات لنشات خلف مدرسة شدوان بمنطقة السقالة بمدينة الغردقة، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن البحرالأحمر، بلاغًا يفيد باشتعال النيران بمخزن للادوات البحرية بمنطقة السقالة، الكائنة بمنطقة أبو العباس بالغردقة، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية لموقع الحريق.

وانتقلت القوات الأمنية والنجدة، وسيارات الحماية المدينة والإسعاف تجاه موقع البلاغ، وجارى السيطرة على الحريق من قبل رجال قوات الحماية المدنية فيما لم يتبين وجود إصابات من عدمه حتى الآن.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة سبب الحريق.
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