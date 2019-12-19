قطاع البنوك التجارية يقود بورصة البحرين للصعود بختام التعاملات

سوق البحرين المالى





أنهي سوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.02% رابحاً 0.32 نقطة ليغلق عند مستوى 1584.06 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع البنوك التجارية ، وجرت تداولات على سوق البحرين المالي علي عدد 2.4 مليون سهم بقيمة 871.4 ألف دينار.



