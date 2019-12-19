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قطاع البنوك التجارية يقود بورصة البحرين للصعود بختام التعاملات
الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:35 م
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نيفين سمير
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سوق البحرين المالى
أنهي سوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.02% رابحاً 0.32 نقطة ليغلق عند مستوى 1584.06 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع البنوك التجارية ، وجرت تداولات على سوق البحرين المالي علي عدد 2.4 مليون سهم بقيمة 871.4 ألف دينار.
وعلي مستوي أداء القطاعات بسوق البحرين المالي فقد ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.67% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.04%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.18%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.60% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.50%، إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.38%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.13% ، كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.08% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.23%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.42%.
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