Advertisements
Advertisements
Advertisements

قطاع البنوك التجارية يقود بورصة البحرين للصعود بختام التعاملات

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:35 م
Advertisements
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
Advertisements

سوق البحرين المالى

أنهي سوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق  بنسبة 0.02% رابحاً 0.32 نقطة ليغلق عند مستوى 1584.06 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع البنوك التجارية ، وجرت تداولات على سوق البحرين  المالي علي عدد 2.4 مليون سهم بقيمة 871.4 ألف دينار.

 
وعلي مستوي أداء القطاعات بسوق البحرين المالي فقد ارتفع  قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.67% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.04%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.18%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.60% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.50%، إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.38%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.13% ، كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.08% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.23%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.42%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

التفاع

أخبار تهمك

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الكلاسيكو Barcelona vs Real Madrid live stream watch today

منذ حوالي 20 ساعة

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يستعيد لاعبه قبل مواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن سبب تراجع مستوى لاعبي برشلونة في الكلاسيكو

منذ 39 دقيقة

LIVE يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الأهلي الأسطورة لايف ON SPORT الأهلي Yalla shoot الآن

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

منذ حوالي 21 ساعة

كورة لايف MATCH REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الريال قناة مفتوحة

منذ حوالي 20 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot بلس Spanish La Liga

منذ حوالي 18 ساعة

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ حوالي 21 ساعة

ماركا: أزمة في برشلونة بطلها ميسي بعد التعادل مع الريال

منذ حوالي 3 ساعات

live| يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الاهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. خبر سار لمنتخب مصر قبل قرعة تصفيات مونديال 2022

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

منذ حوالي 22 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر| LIVE أهداف ليفربول MO SALAH

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

"البنوك التجارية" تقود بورصة "البحرين" للصعود بختام التعاملات

مؤشر بورصة البحرين يصعد 0.10% بختام جلسة الثلاثاء

بورصة البحرين تتزين بالأخضر بختام أخر جلسات الأسبوع

بورصة البحرين تخسر 10.40 نقطة بختام تعاملات اليوم

مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.05% بمستهل التعاملات

قطاع الخدمات يدعم بورصة البحرين للصعود في مستهل التعاملات

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:04 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

08:10 م

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

07:12 م

الكشف عن سبب تراجع مستوى لاعبي برشلونة في الكلاسيكو

03:33 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

06:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status