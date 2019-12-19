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الكشف عن سبب تراجع مستوى لاعبي برشلونة في الكلاسيكو

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:33 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية السبب وراء تراجع مستوى لاعبو برشلونة في مباراة الأمس أمام ريال مدريد بكلاسيكو الأرض والذي انتهى على واقع التعادل السلبي بدون أهداف.

وتعادل برشلونة على ملعبه مساء أمس الأربعاء "كامب نو" أمام غريمه ريال مدريد في كلاسيكو الأرض بالمباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا"، والتي شهدت أفضلية للفريق الملكي بقيادة زين الدين زيدان.

وأفادت صحيفة "الماركا" الإسبانية بأن السبب وراء تراحع مستوى لاعبي فريق برشلونة خلال لقاء الأمس بأن المخزون البدني لفريق البارسا قد أستنفذ بالفعل.

وأضافت الصحيفة بأن التعب كان واضحًا على الأسماء الكبيرة في البارسا ضد ريال مدريد، الذي تفوقا بدنيًا.

وتابعت الصحيفة بأن فريق فالفيردي بحاجة للراحة في عيد الميلاد من أجل اعادة شحن طاقتهم، قبل مواجهة الديربي والسوبر الإسباني في بداية عام 2020.

ويحتل فريق برشلونة المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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