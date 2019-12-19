بريطانيا تعتزم وضع تشريع لضمان مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير

أعلنت الملكة إليزابيث الثانية، أن الحكومة الجديدة في المملكة المتحدة، برئاسة زعيم حزب المحافظين بوريس جونسون، ستضع تشريعًا جديدًا يضمن أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير، حيث أجرت الملكة الافتتاح الرسمي للبرلمان، اليوم الخميس. .





وحسبما أوردت وكالة "رويترز": أخبرت الملكة إليزابيث الثانية مجلس اللوردات: "تتمثل أولوية حكومتي في تسليم رحيل المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في 31 يناير. وسيقدم وزراء بلدي تشريعات لضمان خروج المملكة المتحدة في ذلك التاريخ والاستفادة إلى أقصى حد من الفرص التي يوفرها ذلك لجميع أفراد الشعب المملكة المتحدة".





وقالت الملكة إليزابيث: "سيسعى وزراء بلدي إلى علاقة مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بناءً على اتفاقية تجارة حرة تعود بالنفع على المملكة المتحدة بأكملها. وسيبدأون أيضًا مفاوضات تجارية مع الاقتصادات العالمية الرائدة الأخرى".





وأضافت الملكة إليزابيث: "ستشرع حكومتي في تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الداخلي يفي بأولويات الناس. لأول مرة، سيتم تكريس التسوية التمويلية المتعددة السنوات للخدمات الصحية الوطنية، المتفق عليها في وقت سابق من هذا العام".





وأكدت الملكة إليزابيث: "سيقوم وزراء بلدي بتشكيل لجنة ملكية لمراجعة وتحسين كفاءة وفعالية عملية العدالة الجنائية. ستضمن قوانين إصدار الأحكام الجديدة للجناة الأكثر عنفا، بمن فيهم الإرهابيون، مدة أطول في الحجز. ستلزم القوانين الجديدة المدارس والشرطة والمجالس والسلطات الصحية بالعمل معًا لمنع الجريمة الخطيرة".





خطاب الملكة عبارة عن وثيقة أعدتها حكومة بريطانية جديدة تلخص السياسات الرئيسية التي ستحاول الإدارة الجديدة تطبيقها. احتوى خطاب الملكة إليزابيث هذا العام على وعود كبيرة لتمويل الخدمة الصحية الوطنية، وأعادت التزامات حلف شمال الأطلسي في المملكة المتحدة، وكذلك خطط البلاد لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة.





ومن الأهمية بمكان أن تتطلع الحكومة إلى تكريس تمويل الخدمة الصحية الوطنية في القانون، وكذلك إنشاء فئة تأشيرة جديدة للأطباء والممرضين والعاملين الصحيين المؤهلين. قبل الانتخابات، وعد "جونسون" أن الخدمة الصحية الوطنية ستوظف 50 ألف ممرضة جديدة.





تشمل القضايا المحلية الرئيسية الأخرى التي ستعالجها الأغلبية المحافظة الجديدة؛ زيادة أحكام الرعاية الاجتماعية، ورفع عتبة اشتراكات التأمين الوطني، وكذلك زيادة الأجور المعيشية.





كما أعلنت الحكومة صدور أحكام أشد على أخطر المجرمين والإرهابيين في البلاد. قبل انتخابات الأسبوع الماضي، اتهم جونسون بتسييس مقتل اثنين من العاملين في مجال الدعوة في السجون على جسر لندن، الذين قُتلوا على يد عثمان خان، الذي أدين في السابق بالإرهاب.