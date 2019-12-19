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روبنز حنون: مصر ثالث أكبر مستورد عربي للمنتجات البرازيلية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:23 م
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مبناء تجاري
مبناء تجاري
الفجر الاقتصادي
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كشف روبنز حنون، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، عن أن حجم واردات مصر من المنتجات البرازيلية بلغ نحو  1.73 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019، لتحتل المركز الثالث كأكبر مستورد عربي للمنتجات من البرازيلية.

وأضاف حنون أن الصادرات المصرية للبرازيل سجلت نحو 286.46 مليون دولار، جاء ذلك على هامش مشاركته في معرض الأغذية الأفريقي.


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منتجات البرازيل غرفة التجارة العربية البرازيلية الاستيراد من البرازيل

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