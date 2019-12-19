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هكذا روجت الفنانة عبير صبري لمسلسل "الأخ الكبير"

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:27 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعربت الفنانة عبير صبري، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "الأخ الكبير"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

و نشرت عبير صورة جديدة لها من كواليس تصوير المسلسل، وظهرت في الصورة وهي برفقة إيهاب فهمي، محمد رجب، آيتن عامر، والمخرج إسماعيل فاروق.

 

وعلقت عبير على الصورة قائلة :"كل الناس الحلوة دي مع الأخ الكبير محمد رجب، مسلسل جامد جدًا وآيتن القمر وابهاب فهمي وأنا والمخرج المحترم إسماعيل فاروق".

 

أبطال المسلسل

 

المسلسل بطولة محمد رجب،آيتن عامر،عبير صبري،دينا فؤاد،محمود حجازي،راندا البحيري،هاجر أحمد، هبة مجدي، أشرف زكي،والمسلسل ينتمي للدراما المطولة ذات الـ45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج إسماعيل فاروق، ومن إنتاج شركة سينرجي.

 

  "طلعت حرب 2"

 

والجدير بالذكر أنَّ عبير تشارك حاليًا في فيلم "طلعت حرب 2"، والفيلم بطولة حسين فهمي، سمير صبري، على صبحي، شيري عادل، أحمد وفيق، شريف الدسوقي، أحمد مجدي.

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