نجاح سابع عملية زراعة قلب في مستشفى الرابطة بالعاصمة

تسجيل نجاح سابع عملية زراعة قلب في مستشفى الرابطة بتونس العاصمة، بعد موافقة عائلة شخص متوفى دماغيا.

وقد وافقت عائلة الشخص المتوفي دماغيا، بمستشفي الطاهر المعموري بنابل، على التبرع بأعضائه، حسب ما أفاد به رئيس المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء الطاهر قرقاح، في تصريحات إعلامية.

وفي بقية المستجدات الصحية، يذكر أنه قد تم تسليم جهاز 'سكانار'، يوم أمس لفائدة قسم العلاج بالأشعة بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة، حيث تناهز قيمته الـ1.5 مليون دينار، حسب ما أكده المدير العام للمستشفى لطفي بوغمورة، في تصريحات إعلامية.





ويذكر أن وزارة الصحة أعلنت أنها قد قامت بتسليم آلتي 'سكانار' من مجمل 10 آلات، وذلك لفائدة كل من المستشفى الجامعي الحبيب ثامر بتونس والمستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى، مفيدة بأنه "طبقا لقرارات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 28 مارس 2019 وتبعا لمخرجات الحوار التشاركي للصحة، بدأ اليوم تسليم آلتي (2) مفراس ( Scanner ) من مجمل 10 آلات وذلك لفائدة كل من المستشفى الجامعي الحبيب ثامر بتونس والمستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى".





وتجدر الإشارة، إلى أن تسليم باقي الآلات سيتم تباعا في الأيام القادمة، حسب تقدم أشغال المقرات المخصصة لتركيزها.