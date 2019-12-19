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حظر الموبايل على الطلاب والمعلمين أثناء الامتحانات بالإسكندرية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:21 م
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بوابة الفجر
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عقد يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اجتماعًا اليوم الخميس، لمناقشة استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول، بحضور مديري عموم الإدارات التعليمية، وقيادات التعليم بالمحافظة.

وأكد "الديب"، الالتزام بالقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، ونشر الجداول لجميع الصفوف، ووضعها في أماكن واضحة وكذلك دليل اللجان.

وشدد على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين وإحالة من يخالف التعليمات للمساءلة القانونية، وكذلك مناقشة ضوابط امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وفق التعليمات الواردة من الوزارة.

وتطرق الاجتماع إلى مدى استعداد المدارس للامتحان الإلكتروني للصف الثاني الثانوي، مع السماح للطلاب بالدخول بالكتاب المدرسي Open book في الفترة الصباحية، اعتبارًا من الحادي عشر من يناير المقبل، على أن تكون امتحانات الصف الأول ورقية في الفترة المسائية.

ووجه الديب، إلى تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، ترسل تقريرًا يوميًا عن سير الامتحانات باللجان، معتمدًا من مدير عام الإدارة، إلى غرفة العمليات المركزية بالمديرية.
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