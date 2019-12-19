انتداب المعمل الجنائي لمعرفة سبب حريق شقة في بولاق



وأمرت نيابة بولاق الدكرور، بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق داخل شقة سكنية، في منطقة بولاق الدكرور.





وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.



وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة في منطقة بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر امتدادها لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

أشارت تحريات رجال المباحث بالجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية، في حريق شب بشقة سكنية ببولاق الدكرور، من دون وقوع إصابات.