فيسبوك تستحوذ على شركة "PlayGiga" الإسبانية مقابل 70 مليون يورو

استحوذت شركة "فيسبوك - Facebook" على شركة ألعاب الفيديو الإسبانية PlayGiga، وفقًا لتقرير CNBC، وتأتي عملية الاستحواذ في وقت قامت فيه شركات التكنولوجيا العملاقة مثل Apple و Google بتقديم خدمات بث ألعاب الفيديو السحابية مثل Arcade و Stadia.





وبحسب صحيفة "Cinco Días" الإسبانية، حصلت شركة فيسبوك على PlayGiga مقابل 70 مليون يورو (حوالي 78 مليون دولار).





ونقل عن متحدث باسم فيسبوك أمس الأربعاء: "يسرنا أن نرحب ببرنامج PlayGiga في فريق Facebook Gaming".





وأضاف: "نحن متحمسون لإعلان أن فريق PlayGiga ينتقل إلى شيء جديد. نحن نواصل عملنا في مجال الألعاب السحابية، الآن بمهمة جديدة. نريد أن نشكر جميع شركائنا وعملائنا على دعمهم على مر السنين".





يذكر ان فيسبوك استحوذت على شركة VR Oculus مقابل 2 مليار دولار في عام 2014، كما أطلقت "Facebook Gaming" وهي خدمة بث مباشر تتيح للمستخدمين مشاركة طريقة لعبهم.







