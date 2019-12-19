"أنغامي" تُكرم السوبر ستار راغب علامة لتخطيه ١٥٠ مليون استماع

كرمت "أنغامي" السوبر ستار راغب علامة، بمنحته درعاً تقديرياً عن تخطيه لأكثر من ١٥٠ مليون استماع عبر التطبيق الموسيقي الشهير.

وبهذه المناسبة قال السوبر ستار: "هذا التكريم يجب أن يكون لأنغامي وليس لي، فعند وصولي إلى مبنى أنغامي، وأنا المدمن على هذا التطبيق، كنت أتوقّع أن أرى مكاناً جميلاً، ولكنّ ما رأيته فاق توقعاتي لأجد مكاناً مشرّفاً إلى هذه الدرجة، وهذا النجاح مردّه إلى كلّ فرد من أفراد هذه الشركة، والتكريم من هذا التطبيق اليوم مختلف عن كلّ جوائز التكريم التي تلقيتها في حياتي لأن تطبيق أنغامي كرّمني فعلاً على "أنغامي" التي قدّمتها طوال حياتي الفنيّة من خلال الجمهور الذي يتابعني عبره، وأنا من هذا الجمهور أتابع أيضاً ما يقدّمه كلّ الفنّانين، ولا أستمع إلى نفسي فقط".

هذا وتمّت دعوة المتسابقين الأربعة النهائيين في برنامج "ذا فويس" لحضور حفل التكريم، وشدّد راغب على أهميّة ما قدّمه المدرّبون الأربعة خلال البرنامج، بالإضافة إلى مساندة أنغامي في دعم هؤلاء المشتركين، ونشر مواهبهم مثمّنا المجهود الكبير الذي بذله الجميع أثناء التدريبات وصولاً إلى النهائيات".

هذا وغادر المشترك اللبناني ميشال شلهوب فريق راغب بعدما صوّت الجمهور لصالح منافسه التونسيّ مهدي عيّاشي ليتنافس هذا الأخير مع ثلاثة مشتركين من فرق الفنّانين المدرّبين الآخرين في ذا فويس إلى الحلقة النهائية التي تُبثّ يوم السبت المقبل مباشرةً على الهواء، وينال فيها الرابح لقب البرنامج لهذا العام.

من جهة أخرى يتحضّر نجم النجوم راغب علامة لإعداد برنامج حفل رأس السنة الذي يحييه هذا العام في العاصمة الأردنية وتحديداً في فندق "غراند حياة" عمّان.