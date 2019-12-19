السيطرة على حريق داخل عقار في غمرة

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل منور عقار سكنى بشارع رمسيس بمنطقة غمرة، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع اي إصابات.



