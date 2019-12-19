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السيطرة على حريق داخل عقار في غمرة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:25 م
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بوابة الفجر
نورهان ممدوح
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تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل منور عقار سكنى بشارع رمسيس بمنطقة غمرة، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع اي إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحد العقارات فى منطقة غمرة بالقاهرة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.
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