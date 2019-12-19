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أول تعليق لبوتين على قرار مجلس النواب الأمريكي بعزل ترامب

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:30 م
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ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
وكالات
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علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على قرار مجلس النواب الأمريكي بعزل دونالد ترامب.

 

قال بوتين، خلال مؤتمره السنوي الـ15 الذي يحضره نحو 2000 صحفي، إن الاتهامات التي وجهها مجلس النواب الأمريكي لترامب "مختلقة برأيي"، كما

 

 وتوقع بوتين، أن يبقى ترامب رئيسا للولايات المتحدة على الرغم من الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب ضده.

 

واتهم مجلس النواب الأمريكي، الليلة الماضية رسميا، الرئيس دونالد ترامب، باستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، وأحاله للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ، ليصبح ثالث رئيس بتاريخ أمريكا يخضع لإجراء العزل.

 

وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار الاتهامي، وانتقال القضية إلى مجلس الشيوخ الذي سيحاكم ترامب في يناير المقبل على الأرجح.

 

وفي بيان، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام: "الرئيس واثق من أن مجلس الشيوخ سيعيد النظام والعدالة والإجراءات القانونية التي جرى تجاهلها خلال إجراءات مجلس النواب. إنه مستعد للخطوات المقبلة وواثق من براءته تماما".

 

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