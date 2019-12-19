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الإفتاء توضح حكم الجمع في النية بين العقيقة والأضحية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:18 م
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الدكتور محمد وسام
الدكتور محمد وسام
رقية جمال
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ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيه هل يجوز إشراك نية الأضحية مع العقيقة؟.

وعقب الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الخميس، قائلًا: "إن العلماء اختلفوا لأن الأضحية عبادة مقصودة لذاتها، ولا يصح التشريك في النية أن نجعل معها العقيقة، وبعض العلماء يروا أن الأضحية ليست مقصودة في ذاتها وإنما المقصود هو الذبح ويجوز ذبح العقيقة وإشارك نية الأضحية معًا، ونحن نفتي بجواز ذلك للتيسير على الناس".

وحول تعدد النية في صلاة السنة للسنة والتوبة وقيام الليل، أوضح أن سنة العشاء تتبع العشاء وهي من قيام الليل بالمعنى الأعم وليس الأخص لكونها تؤدى ليلًا لكنها راتبة للعشاء، وأي صلاة يمكن أن ننوي بها التوبة، فالتوبة هي غاية الصلاة جميعها.

وحول هل الاجتهاد في صيغ الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم موقوف للعارفين والأولياء؟، أكد "وسام"، أن هذا أمر محمود والرسول –صلى الله عليه وسلم يقول:" إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ"، ويجوز للمسلم ان يتفنن في صيغ الصلاة على الرسول –صلى الله عليه وسلم- بما في ذلك ذكر أوصافه وكمالاته وأكمل هذه الصيغ ما ورد عن الرسول نفسه وهي الصيغة الإبراهيمية ثم ما جاء عن الصحابة والتابعين.
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